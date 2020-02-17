Юрия Дудя пригласили в Госдуму поговорить о ВИЧ

Блогера Юрия Дудя пригласили на круглый стол о профилактике и лечении ВИЧ, который пройдет в стенах Государственной думы 21 февраля, делится "МБХ медиа".

Оформил просьбу депутат Федот Тумусов, который ранее организовывал просмотр фильма журналиста о данном заболевании.

"Фильм сделан очень интересно, и я посчитал нужным, чтобы депутаты тоже ознакомились с ним, чтобы решать в законодательном плане эти проблемы. Эта инициатива имеет две цели: пригласить и дать информацию, что есть такой фильм", - объяснял задачи своей задумки Тумусов.

Фильм "ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят" появился на YouTube 11 февраля. В нем повествуется о жизни людей, заболевших вирусом иммунодефицита. С момента опубликования его посмотрели уже более 12 млн человек.