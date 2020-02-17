Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрывают дамбу Петербургское МЧС выдало распоряжение поднять створы дамбы ввиду угрозы наводнения, известили в пресс-службе комплекса защитных учреждений. В связи со сложившейся ситуацией временно прекращается судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру. Причина тому - обосновавшийся на севере Скандинавии циклон, который привел к значительному ухудшению метеоусловий. В городе объявили оранжевый уровень погодной опасности. В ночь с 17 на 18 февраля ожидается ветер порывами 26-28 метров в секунду. Вода в Неве может подняться до 180 см. Руководство дамбы призывает автомобилистов аккуратнее двигаться по САД КЗС, тщательно соблюдая скоростной режим. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен