Борьба за Конституцию накрылась ведром

Задержанная 15 февраля 2020 года в Петербурге на акции против поправок в Конституцию Марина Чупракова на следующий день плохо себя почувствовала и была отправлена на амбулаторное лечение, сообщил ЗАКС.Ру правозащитник Динар Идрисов. По словам находившихся с ней в автозаке, женщина несколько раз просила полицейских отвести ее в туалет и жаловалась на болезнь почек, но получала отказы. Другого задержанного, муниципального депутата Сергея Лазарева около 14 часов держали в автомобиле и отделе полиции, так и не составив на него протокол.

Марина Чупракова 15 февраля впервые участвовала в акции протеста. На проходившую у торгово-развлекательного комплекса «Галерея» серию одиночных пикетов против поправок в Конституцию она принесла плакат в поддержку политзаключенных. Ее задержали одной из первых, около 15-20.

Попавший десятью минутами позже в тот же автозак муниципальный депутат от КПРФ из города Пушкин Сергей Лазарев рассказал ЗАКС.Ру, что сам был без плаката и пришел, чтобы вести прямую видеотрансляцию для своего YouTube-канала «Россия за перемены». Когда полицейский объявил в мегафон, что акция не согласована, Лазарев несколько раз громко напомнил сотрудникам МВД, что одиночный пикет не требует согласования. После этого был задержан.

- Они мне не представились, не проверяли у меня никакие документы, - отметил мундеп.

Лазарев рассказал, что автозак сначала стоял у «Галереи», а затем у отдела полиции №1 на улице Якубовича. Полицейские, вспоминает мундеп, по пути от торгового комплекса до отделения шутили, что везут задержанных в лес:

- Мы их спрашивали, куда нас везут, в какой отдел полиции, они сказали - в лес. Я считаю, что так как они были при исполнении, а мы были задержаны, то такие шутки с их стороны не уместны.

Задержанные неоднократно просили полицейских выпустить их в туалет. Чупракова при этом утверждала, что у нее больные почки, но правоохранителей это не убедило, рассказал Лазарев.

- Она нашла ведро в машине, пописала в него, - добавил муниципал.

Эту информацию подтвердил попавший в тот же автозак активист «Открытой России» Павел Чупрунов.

- Мы все говорили, что хотим в туалет. Они нас не отпускали. Она сказала, что не может держаться. Попросила нас отойти и сходила в ведро, найденное в автобусе, - добавил Чупрунов

Судя по видеотрансляции, выложенной на канале «Россия за перемены», Чупракова к этому времени находилась в автозаке уже более двух часов. Большую часть времени автомобиль был без движения. В разговоре с полицейским она сказала, что четыре раза просила отвести ее в туалет и предупреждала о своем состоянии.

Примерно с шести часов вечера задержанных начали заводить в отдел полиции. Также в начале седьмого вечера Чупракову увезли на скорой помощи в Мариинскую больницу.

- В Мариинской больнице были осуществлены медицинские манипуляции, чтобы избежать угрозы ее жизни, а не только здоровья, - рассказал правозащитник Идрисов. – В дальнейшем она была выписана под наблюдение в поликлинике.

В полицию задержанную так и не доставили, но ей досталось и без этого. В воскресенье Чупраковой снова стало плохо.

- На фоне обострения и кризиса хронического заболевания она была вновь эвакуирована в Мариинскую больницу для оказания экстренной медицинской помощи. В настоящий момент находится на амбулаторном лечении дома, нетрудоспособна, вследствие перенесенных ею физических страданиях, не говоря уже о моральных, - отметил Идрисов.

Точное количество участников акции против изменения Конституции назвать сложно. Судя по опубликованным в интернете видеозаписям и словам очевидцев, на площади между Московским вокзалом и «Галереей» собралось человек 40, но плакаты держали, действительно, попеременно. При этом многие из присутствовавших – простые прохожие, остановившиеся, чтобы снять на свои смартфоны «движуху» с активистами и полицейскими.

По информации депутата Законодательного собрания Петербурга от «Яблока» Бориса Вишневского, приехавшего к задержанным в тот же вечер, некоторые из случайных зевак тоже попали в полицейские отделения. Лазарев подтвердил, что с ним в отделе полиции сидели двое прохожих, не участвовавших в пикетировании. Когда мундеп после освобождения пересмотрел собственное видео, увидел одного из доставленных в отдел – мужчина курил в стороне и наблюдал за задержаниями.

Всего, по данным ОВД-Инфо, на акции задержали 16 человек. Одного из них вскоре отпустили. Оставшихся отвезли в отделы полиции № 1 и № 78. В первом составляли административные протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации или проведения публичного мероприятия), а во втором по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Одним из последних отпустили муниципального депутата Лазарева. Он вышел на улицу уже 16 февраля, в 5-30 утра. К этому времени он находился в распоряжении полицейских около 14 часов. Сначала в автозаке у 1 отдела, а затем в 78 отделе полиции.

- В два часа ночи они первый протокол о доставлении принесли – более пяти часов прошло уже с момента моего доставления в отдел полиции. Уже нарушили все нормы, которые только есть… Они написали, что якобы я участвовал в пикетировании несогласованном. Я не участвовал. Плаката у меня не было. Они пишут, что я якобы оказывал сопротивление законным требованиям сотрудникам полиции, а я не сопротивлялся, - рассказал муниципал.

Его обязали явиться в 78 отделение полиции 18 февраля для составления протокола по статье 20.2 КоАП. При этом депутат обратил внимание, что в протоколе о доставлении ему вменяется статья 19.3 КоАП. Муниципал планирует обжаловать действия полицейских в ГУ МВД.

В понедельник, 17 февраля, депутат Вишневский отправил обращение руководителю регионального управления Роману Плугину. Он попросил провести проверку действий полицейских, проводивших задержания. Также «яблочник» намерен поговорить об этом с Плугиным лично. Главный полицейский города выступит в Заксобрании 19 февраля.

Сергей Еремеев

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