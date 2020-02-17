18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Статьи

16:10

Борьба за Конституцию накрылась ведром

Задержанная 15 февраля 2020 года в Петербурге на акции против поправок в Конституцию Марина Чупракова на следующий день плохо себя почувствовала и была отправлена на амбулаторное лечение, сообщил ЗАКС.Ру правозащитник Динар Идрисов. По словам находившихся с ней в автозаке, женщина несколько раз просила полицейских отвести ее в туалет и жаловалась на болезнь почек, но получала отказы. Другого задержанного, муниципального депутата Сергея Лазарева около 14 часов держали в автомобиле и отделе полиции, так и не составив на него протокол. 

IMG_1209.JPG (321 KB)

Марина Чупракова 15 февраля впервые участвовала в акции протеста. На проходившую у торгово-развлекательного комплекса «Галерея» серию одиночных пикетов против поправок в Конституцию она принесла плакат в поддержку политзаключенных.  Ее задержали одной из первых, около 15-20.

Попавший десятью минутами позже в тот же автозак муниципальный депутат от КПРФ из города Пушкин Сергей Лазарев рассказал ЗАКС.Ру, что сам был без плаката и пришел, чтобы вести прямую видеотрансляцию для своего YouTube-канала «Россия за перемены». Когда полицейский объявил в мегафон, что акция не согласована, Лазарев несколько раз громко напомнил сотрудникам МВД, что одиночный пикет не требует согласования. После этого был задержан.

- Они мне не представились, не проверяли у меня никакие документы, - отметил мундеп.

Лазарев рассказал, что автозак сначала стоял у «Галереи», а затем у отдела полиции №1 на улице Якубовича. Полицейские, вспоминает мундеп, по пути от торгового комплекса до отделения шутили, что везут задержанных в лес:

- Мы их спрашивали, куда нас везут, в какой отдел полиции, они сказали - в лес. Я считаю, что так как они были при исполнении, а мы были задержаны, то такие шутки с их стороны не уместны.

Задержанные неоднократно просили полицейских выпустить их в туалет. Чупракова при этом утверждала, что у нее больные почки, но правоохранителей это не убедило, рассказал Лазарев.

- Она нашла ведро в машине, пописала в него, - добавил муниципал.

Эту информацию подтвердил попавший в тот же автозак активист «Открытой России» Павел Чупрунов.

- Мы все говорили, что хотим в туалет. Они нас не отпускали. Она сказала, что не может держаться. Попросила нас отойти и сходила в ведро, найденное в автобусе, - добавил Чупрунов

Судя по видеотрансляции, выложенной на канале «Россия за перемены», Чупракова к этому времени находилась в автозаке уже более двух часов. Большую часть времени автомобиль был без движения. В разговоре с полицейским она сказала, что четыре раза просила отвести ее в туалет и предупреждала о своем состоянии.

Примерно с шести часов вечера задержанных начали заводить в отдел полиции. Также в начале седьмого вечера Чупракову увезли на скорой помощи в Мариинскую больницу.

-  В Мариинской больнице были осуществлены медицинские манипуляции, чтобы избежать угрозы ее жизни, а не только здоровья, - рассказал правозащитник Идрисов. – В дальнейшем она была выписана под наблюдение в поликлинике.

В полицию задержанную так и не доставили, но ей досталось и без этого. В воскресенье Чупраковой снова стало плохо.

- На фоне обострения и кризиса хронического заболевания она была вновь эвакуирована в Мариинскую больницу для оказания экстренной медицинской помощи. В настоящий момент находится на амбулаторном лечении дома, нетрудоспособна, вследствие перенесенных ею физических страданиях, не говоря уже о моральных, - отметил Идрисов.

Точное количество участников акции против изменения Конституции назвать сложно. Судя по опубликованным в интернете видеозаписям и словам очевидцев, на площади между Московским вокзалом и «Галереей» собралось человек 40, но плакаты держали, действительно, попеременно. При этом многие из присутствовавших – простые прохожие, остановившиеся, чтобы снять на свои смартфоны «движуху» с активистами и полицейскими.

По информации депутата Законодательного собрания Петербурга от «Яблока» Бориса Вишневского, приехавшего к задержанным в тот же вечер, некоторые из случайных зевак тоже попали в полицейские отделения. Лазарев подтвердил, что с ним в отделе полиции сидели двое прохожих, не участвовавших в пикетировании. Когда мундеп после освобождения пересмотрел собственное видео, увидел одного из доставленных в отдел – мужчина курил в стороне и наблюдал за задержаниями.  

Всего, по данным ОВД-Инфо, на акции задержали 16 человек. Одного из них вскоре отпустили. Оставшихся отвезли в отделы полиции № 1 и № 78. В первом составляли административные протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации или проведения публичного мероприятия), а во втором по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Одним из последних отпустили муниципального депутата Лазарева. Он вышел на улицу уже 16 февраля, в 5-30 утра. К этому времени он находился в распоряжении полицейских около 14 часов. Сначала в автозаке у 1 отдела, а затем в 78 отделе полиции.

-  В два часа ночи они первый протокол о доставлении принесли – более пяти часов прошло уже с момента моего доставления в отдел полиции. Уже нарушили все нормы, которые только есть… Они написали, что якобы я участвовал в пикетировании несогласованном. Я не участвовал. Плаката у меня не было. Они пишут, что я якобы оказывал сопротивление законным требованиям сотрудникам полиции, а я не сопротивлялся, - рассказал муниципал.

Его обязали явиться в 78 отделение полиции 18 февраля для составления протокола по статье 20.2 КоАП. При этом депутат обратил внимание, что в протоколе о доставлении ему вменяется статья 19.3 КоАП. Муниципал планирует обжаловать действия полицейских в ГУ МВД.

В понедельник, 17 февраля, депутат Вишневский отправил обращение руководителю регионального управления Роману Плугину. Он попросил провести проверку действий полицейских, проводивших задержания. Также «яблочник» намерен поговорить об этом с Плугиным лично. Главный полицейский города выступит в Заксобрании 19 февраля.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:12 В Зеленогорске провели экопрогулку против строительства "мусорных" объектов

16 февраля, 10:27 Всех задержанных на "конституционной" акции в Петербурге отпустили из полиции

14 февраля, 17:47 Смольный предложил перенести марш Немцова в Удельный парк

13 февраля, 18:59 К стенам Смольного вышли с плакатами в защиту медсанчасти на Одоевского

13 февраля, 17:36 После повторного отказа Смольного организаторы "мусорного" митинга подали новую заявку

13 февраля, 13:56 Организаторы петербургского марша Немцова хотят провести его на Невском проспекте или Марсовом поле

13 февраля, 11:59 В Курортном районе собирали подписи против строительства "мусорных" объектов

12 февраля, 21:09 Администрация Красносельского района согласовала "социальный" митинг

12 февраля, 20:41 Фигурантов дела "Сети" вышли поддержать пикетами к Гостиному двору

11 февраля, 17:35 Организаторы «социального» митинга в Красносельском районе сделали третью попытку его согласовать


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:20 В Праге разгорается конфликт из-за идеи присвоить площади у посольства РФ имя Немцова

18:13 Муниципал: Десятки петербургских муниципалов попросят генпрокурора пересмотреть дело «Сети»*

17:59 Миронов озаботился подробностями дела "Сети" и написал в Генпрокуратуру

17:53 Полковнику Квачкову запретили в течение 3 лет посещать митинги

17:36 Песков возразил судье КС в споре о взаимосвязи современной России и СССР

17:25 Беглов поручил открыть больше городских приютов для животных

16:56 Правительство Ленобласти выделило частным детсадам 70 млн рублей

16:50 Беглов представил Смольному нового главу КРТИ

16:22 Суд установил процедуру наблюдения над "Метростроем"

16:20 РБК: Начальник столичной полиции генерал Плахих решил уйти на пенсию

16:10 Борьба за Конституцию накрылась ведром

15:39 Столичная мэрия согласовала проведение марша памяти Немцова

15:05 После недельного перерыва в Петербурге вновь "минируют" суды

14:54 На Лубянке задержали активиста, приковавшего себя в поддержку фигурантов "Сети"

14:49 Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрывают дамбу

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru