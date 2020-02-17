Беглов представил Смольному нового главу КРТИ

Петербургский градоначальник Александр Беглов представил правительству города нового руководителя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина, уведомляет 78.ru.

Левкин получил должность председателя ведомства 12 февраля. Работа в Смольному чиновнику не в новинку: ранее он уже был трудоустроен в КРТИ, а также занимал пост замглавы комитета по благоустройству и дорожному хозяйству.

Кресло начальника КРТИ освободилось в декабре: тогда экс-начальник транспортного подразделения Смольного Сергей Харлашкин занял пост директора ОАО "Метрострой".

Также сегодня Беглов уведомил о назначении Антона Шантыря главой комитета по спорту физической культуре и спорту.

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