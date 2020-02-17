Беглов поручил открыть больше городских приютов для животных

Городской глава Александр Беглов поручил правительству Петербурга изучить возможность открытия новых приютов для бездомных животных: на то, чтобы проработать вопрос, у Смольного есть месяц, информирует 78.ru.

"Деньги на проектирование найдем, надо найти территорию", - дал указание губернатор, пояснив, что речь идет об одном-двух учреждениях.

Кроме того, чиновников попросили провести инвентаризацию уже имеющихся частных приютов: всего таких в городе на Неве 9 штук, в них сейчас обитают 1300 собак и 1000 кошек.

"Им нужно помочь, чтобы у них была паспортизация, чтобы мы могли их субсидировать. При необходимости можем увеличить субсидирование", - уточнил Беглов.

В 2020 году ещё больше частных приютов смогут получить деньги от города: трем учреждениям будет предоставлено 2,6 млн рублей на оплату коммунальных услуг.

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