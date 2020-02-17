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17 февраля, 17:25

Беглов поручил открыть больше городских приютов для животных

фото ЗакС политика Беглов поручил открыть больше городских приютов для животных

Городской глава Александр Беглов поручил правительству Петербурга изучить возможность открытия новых приютов для бездомных животных: на то, чтобы проработать вопрос, у Смольного есть месяц, информирует 78.ru.

"Деньги на проектирование найдем, надо найти территорию", - дал указание губернатор, пояснив, что речь идет об одном-двух учреждениях.

Кроме того, чиновников попросили провести инвентаризацию уже имеющихся частных приютов: всего таких в городе на Неве 9 штук, в них сейчас обитают 1300 собак и 1000 кошек.

"Им нужно помочь, чтобы у них была паспортизация, чтобы мы могли их субсидировать. При необходимости можем увеличить субсидирование", - уточнил Беглов.

В 2020 году ещё больше частных приютов смогут получить деньги от города: трем учреждениям будет предоставлено 2,6 млн рублей на оплату коммунальных услуг.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Рейтинг персон

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