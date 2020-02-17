Десятки петербургских муниципалов попросят генпрокурора пересмотреть дело «Сети»*

77 муниципальных депутатов Петербурга и Ленобласти к вечеру 17 февраля оставили свои подписи под обращением к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой принести протест на решение Приволжского окружного военного суда по делу «Сети», сообщил ЗАКС.Ру лидер фракции «Яблоко» в городском Заксобрании Борис Вишневский.

Мундепы считают, что обвинительный приговор должен быть отменен и заменен на оправдательный, а заявления осужденных о применении к ним пыток необходимо расследовать.

«В суде обвиняемые отказались от показаний, данных под пытками, но суд не принял это во внимание. В обвинительном заключении отсутствуют указания на какие-либо приготовления обвиняемых к террористическим актам с конкретными целями, нет указания времени, места, способа, мотива, характера, размера и вреда совершенного преступления. Вместо этого говорится, что "в неустановленном месте в неустановленное время при неустановленных следствием обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами", обвиняемые что-то "планировали спланировать". Все, что нам известно о "деле "Сети" позволяет нам называть его полностью сфабрикованным, а приговор - неправосудным и несправедливым», - говорится в обращении.

Также они попросили, чтобы прокуратура отказалась от обвинения, предъявленного петербургским фигурантам дела Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову.

Документ изначально подписали представители партии «Яблоко» в муниципальных советах. Позже к ним присоединились самовыдвиженцы и представители КПРФ.

Напомним, ранее протест против жестких приговоров в отношении пензенских фигурантов дела «Сети» выразили коллективы независимых книжных магазинов, актеры, ученые, психологи, кинематографисты, деятели искусства. В поддержу осужденных выступили многие известные люди, в том числе Владимир Познер, Юрий Дудь, Константин Кинчев.

Напомним, 10 февраля тройка судей Приволжского окружного военного суда на выездном заседании в Пензе приговорила семерых анархистов и антифашистов к тюремным срокам от 6 до 18 лет за участие в «террористическом сообществе «Сеть», которое, по информации ФСБ, готовилось к государственному перевороту. Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев были осуждены как организаторы сообщества и получили 16 и 18 лет колонии строгого режима соответственно. Они оба ранее неоднократно сообщали, что были вынуждены дать признательные показания под пытками электрическим током. По словам адвокатов, эти показания легли в основу обвинений. Следователи отказались возбуждать уголовные дела по их заявлениям.

25 февраля возобновится рассмотрение петербургского дела «Сети». Его ведет Московский окружной военный суд.

*«Сеть» признана террористической организацией и запрещена на территории России

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