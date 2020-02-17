 «Время» потребовало у Макарова улучшить качество видеотрансляций заседаний

Участники молодежного демократического движения «Время» в понедельник, 17 февраля, направили обращение спикеру Заксобрания Петербурга Вячеславу Макарову с просьбой объяснить, почему качество видеотрансляций заседаний городского парламента оставляет желать лучшего. Об этом ЗАКС.Ру сообщил координатор движения Николай Артеменко.

По его словам, «Время» намерено добиться улучшения качества картинки из Мариинского дворца.

- На самом деле, эта проблема уже давно беспокоила. Если они скажут, что все нормально, что так и должно быть, мы, наверное, начнем сбор средств на видеокамеру для трансляций, - добавил Артеменко.

Напомним, Заксобрание по средам ведет прямые трансляции всех пленарных заседаний на своем официальном сайте.

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