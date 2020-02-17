Парфенов о деле "Сети": Их судят как "Аль-Каиду"*

Публицист Леонид Парфенов, регулярно выпускающий видеоролики в форме дневника, остановился на приговоре фигурантам дела "Сети" (сообщества, запрещеннного на территории РФ и признанного террористическим). Его впечатлило то, что подавалось это дело как раскрытие замыслов особо опасных преступников, в то время, как, в его представлении, они таковыми и близко являться не могут.

"Пенза в кои-то веки оказалась всероссийским ньюсмейкером. Пензяков судят как "Аль-Каиду", ну не слышно мнения губернатора, депутатов Госдумы от области, необязательно в поддержку и стребованием разобраться. <...> Да нет, вступитесь за наши доблестные органы, скажите, что поделом!", - саркастически посоветовал он в авторской программе.

По мнению Парфенова, ничего не говорится ни в ту, ни в другую сторону, потому что в стране "только один политик", который, с одной стороны, уже высказывался об опасности пластиковых стаканчиков, а с другой - обещал разобраться в деле "Сети", и поэтому лишний раз развивать его мысли чиновникам неудобно.

По обвинению в попытке совершения государственного переворота семеро молодых людей решением суда в Пензе получили сроки заключения от 6 до 18 лет колонии строгого режима. Против этого решения, принятого 10 февраля, регулярно протестуют на улицах обеих столиц.

* Организация "Аль-Каида" признана террористической, и ее деятельность запрещена на территории РФ