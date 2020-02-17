В Петербурге сильный ветер повалил не менее тридцати деревьев

Непогода, образовавшаяся в Петербурге, повлекла падение не менее тридцати деревьев, передает пресс-служба Смольного. Больше всего потерь - в Петроградском районе.

Днем были закрыты для посещения городские парки и скверы, а также, в связи с угрозой наводнения, дамба в Кронштадте.

"В настоящий момент садово-парковые предприятия ведут распил, выкорчёвку и вывоз упавших деревьев. В первую очередь убираются стволы и ветки на пешеходных зонах и проезжих частях для обеспечения безопасности граждан и беспрепятственного передвижения людей и автомобилей по улицам города", - говорится в официальном сообщении.

По прогнозам, ветер должен был достичь 28 метров в секунду. Более того, температурный рекорд 1925 года был побит: днем 17 февраля установилась температура +8 градусов по Цельсию.