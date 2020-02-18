"Левада": Россияне хотят дружить с Западом

Практически 80% опрошенных социологами "Левада-центра" россиян уверены, что РФ и Запад должны связывать узы дружбы и партнерства. Результатами исследования делится "Интерфакс".

Соперником Запад видится лишь 16% респондентов, и лишь скромные 3% расценивают его как врага.

Поделив Запад континентально - на США и Евросоюз, социологи выяснили, что россияне в силу ряда причин лучше относятся к ЕС (49%), нежели чем к Америке (42%). О негативном отношении к странам ЕС известили 37% опрошенных, ещё 46% недоброжелательно настроены к Штатам.

52% респондентов полагают, что у России есть основания опасаться те страны Запада, что входят в НАТО. Другие 35% уверены, что наоборот этим государствам следует побаиваться РФ.

В опросе поучаствовали 1603 человека в возрасте старше 18 лет из 137 населенных пунктов.