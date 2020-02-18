Письмо от "Васи Колокольцева" заставило суды Петербурга прервать работу и эвакуироваться

Очередное утро не обошлось без эвакуаций для петербургских судов: некто, разославший письмо от имени "Васи Колокольцева", известил о минировании судебных инстанций, а также детских садов.

На данный момент свою работу вынужденно прервали Петродворцовый, Сестрорецкий райсуды. Об эвакуации детских садов на данный момент информации не поступало.

Угрожающие послания различные учреждения, в основном - городские суды, стали вновь получать накануне спустя неделю перерыва. Ни одна из угроз за последние три месяца не подтвердилась. По неизвестной причине всю предыдущую неделю авторы ставших типичными рассылок молчали. В письмах все предыдущее время в том или ином контексте упоминалось имя бизнесмена Константина Малофеева: отправитель утверждает, что предприниматель причастен к пропаже его криптовалюты.