Правительство выделило 2,6 млрд рублей на обновление Института мозга человека

Российское правительство одобрило выделение 2,6 млрд рублей на реновацию петербургского Института мозга человека РАН им. Н.П. Бехтеревой: соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Старт работ намечен уже на текущий год, к завершению должны подойти не позднее 2022 года. На выделенную субсидию будет обновлен комплекс зданий, подведомственных учебному заведению, площадь которого составляет более 8 тысяч "квадратов".

Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой является крупным научным и практическим центром, в котором изучают функционирование и заболевания нервной системы.