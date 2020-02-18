18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:51

Правительство выделило 2,6 млрд рублей на обновление Института мозга человека

фото ЗакС политика Правительство выделило 2,6 млрд рублей на обновление Института мозга человека

Российское правительство одобрило выделение 2,6 млрд рублей на реновацию петербургского Института мозга человека РАН им. Н.П. Бехтеревой: соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Старт работ намечен уже на текущий год, к завершению должны подойти не позднее 2022 года. На выделенную субсидию будет обновлен комплекс зданий, подведомственных учебному заведению, площадь которого составляет более 8 тысяч "квадратов". 

Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой является крупным научным и практическим центром, в котором изучают функционирование и заболевания нервной системы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:25 Вишневского возмутило известие о тайном утверждении Смольным проекта транспортной реформы

15:54 Учителя оштрафовали за оскорбление ученика-коммуниста после встречи с депутатом от "Единой России"

15:27 Прокуратура просит отправить фигуранта "московского дела" Баршая в колонию на 3,5 года

14:59 Песков: Проверка сообщений о пытках фигурантов дела "Сети"* - не функция Кремля

14:56 Члены СПЧ выступят с поддержкой участников дела "Сети" в обход позиции Фадеева

14:46 Суд сменил соответчика по иску главы "Воин-В" к Резнику

14:20 В Краснодаре умер главный свидетель по делу о "нежелательной организации" в отношении Яны Антоновой

14:03 Госдума одобрила отмену наказания за нацистскую символику в искусстве

13:51 Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для младших школьников

13:42 Глава СПЧ допустил реакцию на дело "Сети" после изучения судебных материалов

13:28 Венский суд обязал экстрадировать в РФ экс-чиновника Минкульта Бориса Мазо

13:05 Муниципал: Петербургских муниципалов зовут на крымский форум и в Крымскую филармонию

12:59 Суд в Нидерландах обязал РФ выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа

12:52 Имя Собчака присвоят Международному банковскому институту в Петербурге

12:40 В Туле полиция посетила владелицу книжного, поддержавшую фигурантов дела "Сети"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru