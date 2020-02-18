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11:43

ВЦИОМ: Три четверти россиян считают себя добрыми

фото ЗакС политика ВЦИОМ: Три четверти россиян считают себя добрыми

Три четверти россиян считают себя добрыми людьми, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Опрос был приурочен ко Всемирному дню проявления доброты, который отмечался 17 февраля. Он проводился 15 февраля, были опрошены более 1600 россиян.

76% опрошенных отозвались о себе как о добрых людях с разной степенью уверенности. Чаще всего добрыми себя считали женщины (82%), молодые люди 25-34 лет (82%) и респонденты возраста 35-44 лет (81%).

Каждый третий опрошенный (75% респондентов) также отозвались о своем окружении как о добрых людях. Половина опрошенных (55%) считает, что добрых людей вокруг них сейчас столько же, сколько было и пару лет назад, а каждый пятый (19%) полагает, что добрых людей стало больше. Две трети респондентов (64%) утверждают, что окружающие часто проявляют к ним доброту.

«Добрый человек» в понимании россиян, показал опрос, - это тот, кто готов помочь и поддержать (так считают 28% опрошенных), отзывчивый и небезразличный к другим (27%). Добрый человек хорошо относится к людям, считают 8% респондентов. По столько же полагают, что добрый человек совершает хорошие дела и говорит правду. При этом три четверти респондентов (72%) считают, что нельзя относить к добрым людям тех, кто добр исключительно к своим близким, но не к остальным.

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