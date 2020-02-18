Новый обмен пленными между РФ и Украиной может пройти перед саммитом "нормандской четверки"

Очередной обмен пленными между Россией и Украиной может пройти перед саммитом "нормандской четверки", который состоится уже в апреле, известил в эфире телеканала ICTV глава украинского МИД Вадим Пристайко.

Прошедшие в декабре переговоры в Париже поспособствовали обмену арестантами между сторонами конфликта в ДНР и ЛНР - тогда домой на Украину вернулись 76 военных, а на территорию самопровозглашенных республик возвратились свыше 120 граждан - в числе которых экс-бойцы "Беркута", обвиняемые в убийстве демонстрантов на Майдане.

Вопрос обмена уже был поднят в телефонной беседе между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. 15 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, украинский лидер заявил, что Киев договорился о возвращении 200 человек из Донбасса и Луганска.