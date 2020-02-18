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12:10

Экоактивистов волнует побелевший от фосфора ручей, впадающий в Лугу

фото ЗакС политика Экоактивистов волнует побелевший от фосфора ручей, впадающий в Лугу

Экоактивисты, входящие в коалицию "Гражданский патруль", известили о наличии опасного превышения фософора в ручье Верховском, впадающем в реку Луга.

Водный объект имеет нехарактерный молочно-белый оттенок, его берега обрамлены толстым слоем взвеси химического вещества.

Сделать неутешительный вывод о наличии в ручье именно фосфора или его соединений активистам позволил тот факт, что в непосредственной близи от него располагается станция очистных сооружений завода "Фосфорит", руководство которого уже привлекалось к ответственности за сброс загрязненных вод.

Характерный белесый цвет имеет вода на протяжении всей длины ручья - а это целый километр.

"Гражданский контроль" обратился с заявлением в комитет государственного экологического надзора, природоохранную прокуратуру и департамент Росприроднадзора по СЗФО, в котором сообщил о выявлении опасного загрязнения водного объекта.

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