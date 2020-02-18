Имя Собчака присвоят Международному банковскому институту в Петербурге

Международному банковскому институту на Малой Садовой улице присвоят имя первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, сообщили в Смольном.

Торжественное заседание ученого совета, посвященное этому, состоится 20 февраля. В нем примут участие вдова Собчака, член Совета Федерации Людмила Нарусова, глава комиссии по науке и высшей школе Андрей Максимов, глава комитета по культуре Константин Сухенко, представители ЗакСа и члены совета ректоров вузов Петербурга.

Попечительский совет МБИ решил увековечить в своем названии имя Собчака к 20-летней годовщине его смерти. Экс-мэр принимал участие в создании вуза.

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