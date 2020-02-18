18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:59

Суд в Нидерландах обязал РФ выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа

фото ЗакС политика Суд в Нидерландах обязал РФ выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги постановил, что власти России обязаны выплатить более 50 млрд долларов всем бывшим акционерам компании ЮКОС: таким образом, решение окружного суда, освободившего РФ от данного обязательства, считается аннулированным, информирует ТАСС

За ответчиком сохраняется право на обжалование решения. Как пишут РИА "Новости", ссылаясь на заявление Минюста, Россия по-прежнему убеждена, что держатели акций ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами и получали контроль над активами, в том числе, коррупционным образом.

Напомним, в июле 2014 года Третейский суд в Гааге присудил экс-акционерам ЮКОСа обозначенную выше сумму за экспроприацию компании. Владельцы ценных бумаг заявили, что Россия намеренно обанкротила компанию и её бенефициаров, преследуя цель захватить активы предпринимателей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:25 Вишневского возмутило известие о тайном утверждении Смольным проекта транспортной реформы

15:54 Учителя оштрафовали за оскорбление ученика-коммуниста после встречи с депутатом от "Единой России"

15:27 Прокуратура просит отправить фигуранта "московского дела" Баршая в колонию на 3,5 года

14:59 Песков: Проверка сообщений о пытках фигурантов дела "Сети"* - не функция Кремля

14:56 Члены СПЧ выступят с поддержкой участников дела "Сети" в обход позиции Фадеева

14:46 Суд сменил соответчика по иску главы "Воин-В" к Резнику

14:20 В Краснодаре умер главный свидетель по делу о "нежелательной организации" в отношении Яны Антоновой

14:03 Госдума одобрила отмену наказания за нацистскую символику в искусстве

13:51 Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для младших школьников

13:42 Глава СПЧ допустил реакцию на дело "Сети" после изучения судебных материалов

13:28 Венский суд обязал экстрадировать в РФ экс-чиновника Минкульта Бориса Мазо

13:05 Муниципал: Петербургских муниципалов зовут на крымский форум и в Крымскую филармонию

12:59 Суд в Нидерландах обязал РФ выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа

12:52 Имя Собчака присвоят Международному банковскому институту в Петербурге

12:40 В Туле полиция посетила владелицу книжного, поддержавшую фигурантов дела "Сети"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru