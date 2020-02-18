Суд в Нидерландах обязал РФ выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги постановил, что власти России обязаны выплатить более 50 млрд долларов всем бывшим акционерам компании ЮКОС: таким образом, решение окружного суда, освободившего РФ от данного обязательства, считается аннулированным, информирует ТАСС.

За ответчиком сохраняется право на обжалование решения. Как пишут РИА "Новости", ссылаясь на заявление Минюста, Россия по-прежнему убеждена, что держатели акций ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами и получали контроль над активами, в том числе, коррупционным образом.

Напомним, в июле 2014 года Третейский суд в Гааге присудил экс-акционерам ЮКОСа обозначенную выше сумму за экспроприацию компании. Владельцы ценных бумаг заявили, что Россия намеренно обанкротила компанию и её бенефициаров, преследуя цель захватить активы предпринимателей.