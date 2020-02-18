Венский суд обязал экстрадировать в РФ экс-чиновника Минкульта Бориса Мазо

Высший земельный суд Вены отклонил апелляцию защиты бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо о его экстрадиции в Россию: следовательно, решение о выдаче обрело законную силу, уведомляет РИА "Новости".

Адвокаты Мазо известили, что намерены оспорить озвученное инстанцией решение.

"Жалоба на это решение готовится, мы будем подавать ее в Верховный суд Австрии. Так что это не последняя инстанция", - рассказал один из защитников, Владислав Мусияка, в беседе с РБК.

Мазо – фигурант двух дел о масштабных хищениях в Минкультуры. Первое из них – так называемое "дело реставраторов" о хищении 100 млн рублей из госсредств, выделенных на реставрацию Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и Музея космонавтики в Калуге. Мазо освободили сразу после оглашения приговора.

Во втором деле о мошенничестве фигурирует сумма ущерба в 450 млн рублей. Мазо в то время был за пределами в России, его арестовали заочно. По этому делу, а также по "делу реставраторов" проходит бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.