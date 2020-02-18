Глава СПЧ допустил реакцию на дело "Сети" после изучения судебных материалов

Глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев заявил, что его орган отреагирует на дело «Сети» только после изучения судебных материалов, передает «Интерфакс».

«Работают коллеги, предлагают свои варианты реакции. Сейчас коллеги-юристы изучают решение суда. Это профессиональный подход - для начала надо изучить, а потом, изучив его, думать о том, как действовать, надо ли действовать. Если надо, то как», - сказал Фадеев.

Он добавил, что «через какое-то время реакция» СПЧ на дело «возможно, будет». «Зависит от наших коллег», - отметил Фадеев.

Ранее Фадеев отказался комментировать приговор фигурантам дела «Сети» в Пензе, сославшись на то, что он – «сотрудник администрации президента».

Военный суд приговорил фигурантов дела «Сети» в Пензе к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы. Их обвиняли в участии в терорристической организации, подготовке к свержению власти и планах провозгласить «анархическое государство». В основу приговора легли признательные показания фигурантов: сами подсудимые заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе электрическим током. Правозащитники фиксировали следы пыток на их телах. Однако суд счел, что подсудимые ввели в заблуждение общественность своим «благодетельным» поведением.

Трое фигурантов дела «Сети» - петербуржцы. Первый из них, Игорь Шишкин, в 2019 году был осужден на 3,5 года колонии общего режима. Его дело рассматривалось отдельно, поскольку он согласился сотрудничать со следствием и давать признательные показания. На его теле правозащитники также фиксировали следы побоев, но сам он утверждал, что получил травмы на спортивной тренировке.

Дело еще двух петербуржцев – Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова – пока рассматривается. Сейчас проводится фоноскопическя экспертиза: для нее Филинков в суде подробно рассказал, как его пытали, выбивая признательные показания.

* «Сеть» признана террористической организацией и запрещена на территории России