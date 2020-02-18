В Краснодаре умер главный свидетель по делу о "нежелательной организации" в отношении Яны Антоновой

Во время очередного заседания суда по уголовному делу о "нежелательной организации", возбужденному в отношении экс-координатора региональной "Открытой России" Яны Антоновой, выяснилась "неприятная" деталь: скончался ключевой свидетель её "преступления".

"В феврале умер свидетель обвинения Сланов. Это якобы случайный прохожий, видевший пикет Антоновой. Также на заседании стало известно, что у Сланова было пять судимостей, в том числе за кражи и хранение наркотиков", - поделился с "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

По показаниям Сланова, он якобы увидел Антонову в пикете и, подойдя к ней, услышал предложение вступить в "Открытую Россию". Сама подсудимая уверяла, что с мужчиной никогда не общалась.

Антонова стала фигуранткой уголовного дела о "нежелательной организации" 9 апреля 2019 года. Кроме неё в разбирательствах по ст. 284.1 участвуют активистка ростовской "Открытой России" Анастасия Шевченко и журналист "Урал. МБХ медиа" Максим Верников, которому ранее за работу на организацию, не одобренную Минюстом, назначили 300 часов обязательных работ.