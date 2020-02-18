Суд сменил соответчика по иску главы "Воин-В" к Резнику

Василеостровский районный суд привлёк в качестве соответчика Елену Павлову по иску о защите чести и достоинства директора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко к депутату Законодательного собрания Максиму Резнику и СМИ, которые опубликовали высказывание парламентария о предпринимателе, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Ответчиками являются телерадиокомпании «Петербург», информационной группе «Кросс-Медиа», ООО «Медиа.С-Пб».

По словам адвоката Глущенко Кирилла Карамышева, ранее суд установил, что Павлова является администратором доменного имени, на котором располагается сайт «Максим Резник.Ру». Одна из публикаций на сайте и стала причиной подачи иска.

Также Карамышев ходатайствовал об исключении из дела в качества ответчика ООО «Мой район-СПб» - так как в судебных актах Арбитражного суда сказано, что права на домен одного из СМИ находятся не у данной организации. Районный суд ходатайства удовлетворил.

Из-за привлечения в дела нового участника суд отложил заседание на 10 марта.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.