Песков: Проверка сообщений о пытках фигурантов дела "Сети"* - не функция Кремля

Администрация президента не занимается вопросом проверки заявлений фигурантов дела «Сети» о пытках, это не входит в ее обязанности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не проверялось со стороны администрации. Сама администрация и не может это проверять. Это не функция администрации президента», - приводит слова Пескова ТАСС.

По словам Пескова, в Кремле «фиксируют те сообщения СМИ, которые рассказывают о реакции тех или иных представителей» общества. Он подчеркнул, что в Кремле «принимают к сведению», но «опять же, никоим образом» не хотят и не собираются комментировать решение суда. При этом Песков добавил, что Кремль принимает во внимание широкий общественный резонанс, но нужно «ожидать результатов апелляции».

Песков не смог ответить на вопрос, собирается ли президент Владимир Путин потребовать у прокуратуры расследовать пытки в отношении фигурантов дела. «Безусловно, все эти сообщения докладываются главе государства. В рамках подачи апелляции возможна постановка различных вопросов, что, наверное, могут сделать те, кто не согласен с решением этого суда», - сказал представитель Кремля.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что совет отреагирует на дело «Сети» только после изучения судебных материалов. При этом члены СПЧ готовят заявление в поддержку фигурантов.

10 февраля фигурантов дела «Сети» в Пензе – семерых антифашистов – приговорили в общей сложности к 86 годам колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе. основу приговора легли признательные показания фигурантов: сами подсудимые заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе электрическим током. Правозащитники фиксировали следы пыток на их телах. Однако суд счел, что подсудимые ввели в заблуждение общественность своим «благодетельным» поведением.

*«Сеть» признана террористической организацией и запрещена на территории России