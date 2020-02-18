Вишневского возмутило известие о тайном утверждении Смольным проекта транспортной реформы

Петербургский парламентарий Борис Вишневский получил ответ от главы администрации губернатора Валерия Пикалева на свой запрос относительно того, когда Смольный собирается обсудить в публичном пространстве проект транспортной реформы Петербурга.

Документ крайне удивил "яблочника", поскольку вице-губернатор сообщил, что ещё в декабре проект постановления правительства о грядущей реформе был согласован с его членами без, что особенно примечательно, внутреннего обсуждения. Аргументировано это тем, что, согласно регламенту, постановления правительства могут быть подписаны губернатором без рассмотрения на заседании упомянутого органа власти в том случае, если его члены заочно согласовали проект.

"И вот сперва я узнаю, что правительство все это [проект реформы] приняло, а теперь выясняется, что оно приняло это, НЕ СОБИРАЯСЬ. В непубличном режиме. Без заседания. Интересно, они по смс согласовывали? Или через телеграм? Публичного обсуждения вопроса – где были бы депутаты и журналисты, где звучали бы иные точки зрения, - в Смольном испугались. И я их понимаю: аргументов в пользу уничтожения маршруток и ухудшения транспортного обслуживания у них нет", - делится мнением Вишневский.

12 февраля Александр Беглов подписал документ, официально дающий старт транспортной реформе.

Объявленные ранее меры в рамках реформы, в частности, предполагают сокращение значительной доли наземных социальных маршрутов, упразднение маршрутных такси в их нынешнем виде и замену кондукторов на контролеров.

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