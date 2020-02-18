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18 февраля, 16:40

"Народной любви боятся?": К приезду Путина памятник Собчаку обносят бронированными стёклами

фото ЗакС политика "Народной любви боятся?": К приезду Путина памятник Собчаку обносят бронированными стёклами

Завтра, 19 февраля, российский глава Владимир Путин посетит Северную столицу, почтив таким образом память своего бывшего начальника, экс-мэра Петербурга Анатолия Собчака, извещает РИА "Кремлевский пул" в Twitter.

"Путин завтра будет в Петербурге - 20 лет назад умер его учитель и начальник Собчак. Президент возложит цветы к памятнику первому мэру и посетит концерт в филармонии", - поделились журналисты.

Сегодня уже вовсю готовятся к приезду первого лица государства: сторонники движения "Агит Россия" поделились фотографией, на которой видно, как памятник Собчаку, расположенный в сквере на 26-27 линии В.О., старательно "укутывают" в бронированное стекло.

"Народной любви боятся?" - иронично замечают активисты.

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Фото: "Агит Россия" в Telegram

Напомним, Анатолий Собчак был председателем Ленинградского городского совета народных депутатов в 1990-1991 гг. и мэром Санкт-Петербурга в 1991-1996 гг. Владимир Путин в те годы работал сначала его советником, а затем - главой комитета по внешним связям, а также заместителем и первым заместителем мэра Петербурга.

Собчак скончался в Калининградской области в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года на 63-м году жизни от сердечного приступа.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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