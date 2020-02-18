Ещё один отдыхающий на лайнере Diamond Princess россиянин заразился коронавирусом

На борту пришвартованного в японской Иокогаме круизного лайнера Diamond Princess выявили второй случай заражения коронавирусом у гражданина РФ: этим человеком оказался муж ранее "подхватившей" заболевание россиянки.

"В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни: без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга, с учетом высокого риска инфицирования, госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава", - отмечается в сообщении посольства России в Японии.

Накануне россиянку с коронавирусом отправили с Diamond Princess на стационарное лечение в одну из больниц островного государства.

Болезнь унесла жизни уже более 1800 человек, а количество инфицированных перевалило за 73 тысячи.