18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18 февраля, 17:00

Ещё один отдыхающий на лайнере Diamond Princess россиянин заразился коронавирусом

фото ЗакС политика Ещё один отдыхающий на лайнере Diamond Princess россиянин заразился коронавирусом

На борту пришвартованного в японской Иокогаме круизного лайнера Diamond Princess выявили второй случай заражения коронавирусом у гражданина РФ: этим человеком оказался муж ранее "подхватившей" заболевание россиянки.

"В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни: без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга, с учетом высокого риска инфицирования, госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава", - отмечается в сообщении посольства России в Японии.

Накануне россиянку с коронавирусом отправили с Diamond Princess на стационарное лечение в одну из больниц островного государства.

Болезнь унесла жизни уже более 1800 человек, а количество инфицированных перевалило за 73 тысячи.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18 февраля, 20:57 Мишустин запретил въезд в Россию гражданам Китая

18 февраля, 20:49 ЛФП просит депутатов ЗакСа заняться своими обязанностями в ответ на их обращение к Мишустину

18 февраля, 20:18 Заявители марша Немцова в Петербурге настаивают на формате демонстрации

18 февраля, 19:46 Путин отправил своего помощника Суркова в отставку

18 февраля, 19:28 Фигуранта "московского дела" Баршая приговорили к условному сроку

18 февраля, 19:09 Муниципал: Красный мегафон

18 февраля, 19:08 Союз журналистов Петербурга требует от Генпрокуратуры опротестовать приговор по делу "Сети"*

18 февраля, 18:49 КГИОП просят включить Шлиссельбургский тракт в перечень памятников культуры

18 февраля, 18:30 Хинштейн об угрожавшем журналисту в Астрахани единороссе: Подобным людям не место в "Единой России"

18 февраля, 18:25 В Туле прокуратура по просьбе центра "Э" проверит поддержавший бойкот по делу "Сети" книжный

18 февраля, 18:05 Кириллов представил нового главу комитета по физкультуре Шантыря коллективу

18 февраля, 17:45 Все осужденные фигуранты дела "Сети" в Пензе обжаловали приговор

18 февраля, 17:25 Школьники тренировались на животных, готовясь устроить теракты в Керчи

18 февраля, 17:23 СМИ: Трудовая инспекция проверит телеканал "Санкт-Петербург"

18 февраля, 17:00 Ещё один отдыхающий на лайнере Diamond Princess россиянин заразился коронавирусом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru