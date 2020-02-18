Школьники тренировались на животных, готовясь устроить теракты в Керчи

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности вычислили двух учащихся, которые подозреваются в подготовке двух терактов в школах Керчи, информирует РИА "Новости".

Предположительно, подростки 2004 и 2003 годов рождения могли быть последователями "керченского стрелка" Владислава Рослякова. У юношей изъяли самодельные бомбы с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

"Испытания пробных взрывных устройств проводились на домашних животных", - известили в ФСБ.

На данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 30 и ст. 205 УК РФ.

Напомним, 17 октября 2018 года в политехническом колледже Керчи прогремел взрыв. По версии следствия, студент четвертого курса Владислав Росляков сначала оставил бомбу в столовой, после ее взрыва открыл огонь по людям, а после - застрелился сам. В результате действий Рослякова погиб 21 человек. Следком изначально завел уголовное дело о теракте, затем переквалифицировал его на убийство двух и более лиц общеопасным способом.