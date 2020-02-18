СМИ: Трудовая инспекция проверит телеканал "Санкт-Петербург"

Государственная трудовая инспекция проверит телеканал «Санкт-Петербург», пишет Znak.com со ссылкой на источники.

Сотрудники канала анонимно рассказали, что им уже неделю не выплачивают зарплату. По их словам, причина – еще не подписанное распоряжение о распределении субсидии, которую телеканал получает из бюджета Петербурга.

Субсидия АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» на «производство и вещание социально значимого» телеканала «Санкт-Петербург» в 2020 году составила 1,25 млрд рублей. Это больше, чем в предыдущие годы: в 2018 году субсидия составляла 760 млн рублей, а в 2019-м - 1,1 млрд.

Гендиректор телеканала Борис Петров отказался от комментариев, сказав, что «проблем принципиальных» у канала нет. В Смольном на вопрос о постановлении не ответили.

В конце 2019 года курирующим медиа в Петербурге вице-губернатором стала Ирина Потехина. В начале карьеры она работала в «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге».

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.