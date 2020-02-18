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18 февраля, 18:49

КГИОП просят включить Шлиссельбургский тракт в перечень памятников культуры

фото ЗакС политика КГИОП просят включить Шлиссельбургский тракт в перечень памятников культуры

Члены петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (СПбО ВООПИиК) обратились в КГИОП с просьбой включить Шлиссельбургский тракт в перечень выявленных объектов истории, подлежащих сохранению. Старинная дорога примечательна тем, что и по сей день частично сохранила булыжное мощение. 

Строился тракт по указу императора Петра I для почтового сообщения Северной столицы и Архангельска. В 1732 году состоялось его официальное открытие. Название дороге присвоили по крепости Шлиссельбург, куда она изначально вела. Вдоль магистрали были возведены путевые дворцы для царской семьи. Позднее, уже во второй половине XVIII века, по всему Шлиссельбургскому тракту вдоль южного берега Невы находились кирпичные заводы.

"Историко-культурная ценность объекта определяется его тесной связью с историей Санкт-Петербурга и Невского региона, наличием аутентичного булыжного мощения XVIII – нач. ХХ вв., сохранившегося на протяжении нескольких километров на береговом участке Невы с естественным природным ландшафтом", - подчеркивают в СПбО ВООПИиК.

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