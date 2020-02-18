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18 февраля, 20:18

Заявители марша Немцова в Петербурге настаивают на формате демонстрации

фото ЗакС политика Заявители марша Немцова в Петербурге настаивают на формате демонстрации

Оргкомитет подал в Смольный дополнение к уведомлению о проведении марша памяти Бориса Немцова, в котором настаивает на проведении мероприятия в формате демонстрации, документ опубликовала в Facebook одна из заявительниц акции Александра Бруссер.

Заявители в дополнении конкретизировали маршруты шествия. Один из предлагаемых ими - от станции метро «Горьковская» к Гостиному двору.  Также они обосновали невозможность провести акцию в Удельном парке, как ранее предлагали в комитете по вопросам законности.

«Надеемся, внесенные нами коррективы будут восприняты адекватно и нам согласуют один из заявленных нами маршрутов», - отметила Бруссер, напомнив, что оргкомитет отказался от идеи проведения митинга и не указывал подобной формы в заявке.

Бывший губернатор Нижегородской области и первый вице-премьер правительства России Борис Немцов был убит киллером в центре Москвы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. С тех пор каждый год в городах России проходят марши памяти Немцова примерно в это время.

Мэрия Москвы уже согласовала марш Немцова в столице. Смольный же каждый раз отказывается согласовать шествие и соглашается только на формат митинга.

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