Мишустин запретил въезд в Россию гражданам Китая

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете на въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, передает «Коммерсантъ».

Решение принято по итогам совещания оперативного штаба по коронавирусу. Запрет начнет действовать с полуночи 20 февраля. С полуночи 19 февраля будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию китайцам в частных и учебных целях.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей штаб, сообщили, что решение принято коронавирусу «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР».

Ранее стало известно о двух россиянах, которые заразились коронавирусом Covid-2019 на лайнере Diamond Princess, который пришвартован в Японии. До этого два случая заражения выявили в России: у граждан Китая в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба этих пациента поправились.

Тем временем количество инфицированных коронавирусом превысило 73 тысячи человек, умерло более 1800. Свыше 12 тысяч человек удалось вылечить.