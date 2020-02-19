На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин по коронавирусу

Двухнедельный карантин по коронавирусу Covid-2019 на круизном лайнере Diamond Princess в Японии снят, передает «Медуза» со ссылкой на японские СМИ.

Лайнер покинули пассажиры, у которых коронавирусная инфекция не обнаружена. В первой группе сошло около 500 человек, в основном – пожилые люди. Позже на берег выйдут люди с отрицательным результатом на коронавирус, которые находились в одних каютахс заболевшими. Все пассажиры покинут лайнер ориентировочно к 21 февраля.

С лайнера сошли две россиянки, их встретили российские дипломаты, передает ТАСС. Всего на корабле находились 24 гражданина России. Двое ранее заболели.

Тем временем число заболевших коронавирусной инфекцией в Китае превысило 74 тысячи человек. Число погибших достигло 2004 человека. При этом, передает South China Morning Post, впервые число вылечившихся за сутки превысило число новых заражений. Всего от инфекции излечились почти 14,4 тысяч человек.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин запретил въезд в Россию для граждан Китая для туризма, работы и в частных целях.