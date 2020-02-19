Петербургские депутаты окончательно запретили снюс для подростков

Законодательное собрание Петербурга на заседании 19 февраля приняло в третьем чтении проект закона о запрете продажи бестабачной никотиновой продукции (снюса) несовершеннолетним. Документ ушел на подписание губернатору Александру Беглову.

Инициаторами законопроекта выступила фракция «Единая Россия». Ранее ее представители активно спорили с депутатами от «Справедливой России», которые предлагают полностью запретить эту продукцию в регионе. Единороссы уверяют, что у региональных депутатов нет на это полномочий.

Напомним, проект федерального закона о запрете продажи никотиносодержащий продукции также находится на рассмотрении Госдумы.

Сергей Еремеев

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