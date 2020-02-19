Новые мировые судьи Петербурга не слышали о деле "Сети"* и политрепрессиях в России

Законодательное собрание Петербурга на заседании 19 февраля утвердил пять кандидатур на должность мировых судей. Депутаты Максим Резник и Борис Вишневский спрашивали у претендентов об их отношении к приговорам по делу «Сети» и политическим репрессиям в России.

Большинство будущих судей один за другим ответили, что ничего не слышали об этом деле и считают, что политрепрессий и политзаклчюченных в стране нет.

Кандидатка Татьяна Ромашова заявила, что, конечно, «проблемы всегда имеются», но городской парламент «не площадка для их обсуждения». Еще одна будущая судья отказалась отвечать, ссылаясь на профессиональную этику.

10 февраля фигурантов дела «Сети» в Пензе приговорили в общей сложности к 86 годам колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе. В основу приговора легли признательные показания фигурантов: сами подсудимые заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе электрическим током. Правозащитники фиксировали следы пыток на их телах. Однако суд счел, что подсудимые ввели в заблуждение общественность своим «благодетельным» поведением.

Многие профессиональные сообщества и граждане выступили за отмену этого переговора: мультипликаторы, книготорговцы, петербургские муниципалы. Накануне Союз журналистов Петербурга и Ленобласти потребовал от Генпрокуратуры опротестовать приговор.

*«Сеть» признана террористической организации и запрещена в РФ

Сергей Еремеев

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