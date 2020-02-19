МВД: В Петербурге за год состоялось 27 несогласованных уличных акций

В 2019 году в Петербурге прошло 27 массовых мероприятий, не согласованных с органами власти. Об этом говорится в видеоролике, который депутатам ЗакСа показали на заседании 19 февраля перед выступлением начальника регионального МВД Романа Плугина.

В этих мероприятиях, по данным полиции, в общей сложности приняли участие чуть более 1000 человек. 293 участника были задержаны.

Руководство МВД ежегодно проводит доклады о проделанной работе перед региональным парламентом. Плугин, возглавляющий ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти с 28 февраля 2019 года, делает это впервые.

С первых минут доклада более 10 депутатов записались, чтобы задать ему вопросы. Лидер фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев попросил спикера ЗакСа Вячеслава Макарова дать слово всем парламентариям, а не устраивать перерыв, как это происходит в ЗакСе в последнее время после докладов чиновников.

Сергей Еремеев

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