Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

11:25

Муниципалы «Смольнинского» решили назначить новые выборы главы администрации

фото ЗакС политика Муниципалы «Смольнинского» решили назначить новые выборы главы администрации

Муниципальные депутаты МО «Смольнинское» на заседании совета вечером 18 февраля приняли решение о необходимости провести повторный конкурс на должность главы местной администрации, сообщила ЗАКС.Ру мундеп округа и глава регионального отделения «Яблока» Екатерина Кузнецова. 

По ее словам, совет отменил действующее положение о конкурсе и подготовил новое. Согласно обновленному документу, работа конкурсной комиссии включает в себя только форму собеседования. При этом, в положении указано, что в задачи комиссии также входит проверка документов кандидатов. Теперь она должна проходить в присутсвии претендента, который может выступить с комментарием, сказано в положении.

Новое положение опубликовано на сайте муниципалитета в разделе антикоррупционной экспертизы. Кузнецова уточнила, что совет планирует принять документ на следующем заседании. Тогда же муниципалы определят сроки проведения конкурса, добавила мундеп.

Ранее конкурсная комиссия выбирала кандидатуры на должность главы местной администрации в два этапа: сначала проверка документов, а затем собеседование. При прошлом отборе на первом этапе комиссия отсеяла большинство кандидатов: остались двое из 11. Рассмотрение бумаг проходило без присутствия в зале претендентов. Муниципальный совет таким раскладом остался недоволен и не выбрал никого из предложенных кандидатур на пост руководителя администрации. ЗАКС.Ру подробно писал о сложившейся в МО «Смольнинское» ситуации.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:37 Муниципал: Владимир Королев подал в суд на МО "Смольнинское"

17:35 Специалисты нашли источник загрязнения Невы на юге города

17:11 Угрожавшего журналисту в Астрахани единоросса исключили из практики

17:01 Муниципал: Суд снова отложил заседание по оспариванию избрания Швеца главой МО №72

16:51 Проходящий по делу Голунова экс-полицейский дал показания на начальника

16:41 Карьер "Воронцовский" исключили из списка территорий для размещения ТБО

16:30 Двух петербургских полицейских задержали за взятку в размере 1,5 млн рублей

15:59 КГИОП пожаловался в суд из-за перестройки дома-памятника на Выборгской стороне

15:42 Единоросс из Госдумы утверждает, что в России нет нищих пенсионеров

15:06 В Петербурге - новые эвакуации судов

14:59 Прохожая в Петербурге спросила Путина о пенсии в 10 тысяч рублей

14:54 СМИ: Россия напечатает для Венесуэлы деньги

14:41 Вишневский разозлил Макарова заявлением о жульничестве

14:38 Депутат Госдумы попросил обеспечивать трансляцией заседаний "места для размышлений"

14:32 Путин возложил цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru