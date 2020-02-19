Муниципалы «Смольнинского» решили назначить новые выборы главы администрации

Муниципальные депутаты МО «Смольнинское» на заседании совета вечером 18 февраля приняли решение о необходимости провести повторный конкурс на должность главы местной администрации, сообщила ЗАКС.Ру мундеп округа и глава регионального отделения «Яблока» Екатерина Кузнецова.

По ее словам, совет отменил действующее положение о конкурсе и подготовил новое. Согласно обновленному документу, работа конкурсной комиссии включает в себя только форму собеседования. При этом, в положении указано, что в задачи комиссии также входит проверка документов кандидатов. Теперь она должна проходить в присутсвии претендента, который может выступить с комментарием, сказано в положении.

Новое положение опубликовано на сайте муниципалитета в разделе антикоррупционной экспертизы. Кузнецова уточнила, что совет планирует принять документ на следующем заседании. Тогда же муниципалы определят сроки проведения конкурса, добавила мундеп.

Ранее конкурсная комиссия выбирала кандидатуры на должность главы местной администрации в два этапа: сначала проверка документов, а затем собеседование. При прошлом отборе на первом этапе комиссия отсеяла большинство кандидатов: остались двое из 11. Рассмотрение бумаг проходило без присутствия в зале претендентов. Муниципальный совет таким раскладом остался недоволен и не выбрал никого из предложенных кандидатур на пост руководителя администрации. ЗАКС.Ру подробно писал о сложившейся в МО «Смольнинское» ситуации.

София Саттарова

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