СМИ: Китайские дипломаты растеряны из-за решения России запретить въезд гражданам КНР

Запрет на въезд в Россию для граждан Китая застал врасплох китайских дипломатов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседника в дипломатических кругах, решение было принято в тот момент, когда число заразившихся коронавирусом Covid-2019 пошло на спад. «Поэтому не вполне понятно, какой логикой руководствовались российские власти, перекрывая все четыре маршрута», - сказал источник.

По мнению директора Центра комплексного китаеведения МГИМО Алексея Воскресенского, официальная реакция Китая будет сдержанной и «обойдется без каких-либо ответных жестов».

«Но решение будет воспринято в Пекине с сожалением, особенно учитывая те огромные усилия, которые сегодня предпринимает китайская сторона, для того чтобы минимизировать ущерб от распространения коронавируса. Кроме того, ряд других стран, имеющих тесное авиасообщение с Китаем, не пошли на столь радикальные меры, как Россия, для которой КНР остается ведущим стратегическим партнером», - отметил Воскресенский.

Фан Фэй, основатель платформы «Серый Мокко», которая объединяет носителей китайского языка в России, сообщил, что китайские студенты, учащиеся в РФ, сочли негуманным решение о запрете на въезд, но отнеслись к решению с пониманием. По его словам, решение о приостановке объявили, когда в Китае была поздняя ночь, и если студентам нужно вернуться в Россию срочно, то «надо ночью ехать в аэропорт с надеждой, что там есть рейсы и билеты», и это «просто нереально». Фан Фэй напомнил, что новый учебный семестр для китайских студентов перенесли из-за коронавируса на середину февраля, затем — на 1 марта, а теперь «получается, и эти билеты пропадут».