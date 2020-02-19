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11:37

Судья на "московском процессе" Баршая неприятно впечатлила Шульман

фото ЗакС политика Судья на "московском процессе" Баршая неприятно впечатлила Шульман

Политолог Екатерина Шульман, внимательно следящая за ходом так называемого "московского дела", прокомментировала последний приговор и сопустствующие ему детали. Несмотря на то, что 21-летний Андрей Баршай сравнительно легко "отделался", получив три года условно, ученый считает, что ему крупно не повезло в целом из-за главного участника процесса - судьи Татьяны Изотовой.

"Судьи ведут себя довольно плохо, но некоторые ведут себя хуже, чем все остальные. Ну, например, выгоняют родителей подсудимого за неправильное выражение лица из зала заседаний. Например, снимают все вопросы и ходатайства защиты. Понимаете, демонстрируют свою предвзятость и свою любовь и нежность по отношению к стороне обвинения чрезвычайно явным и открытым образом. Например, потворствуют безобразному поведению судебных приставов, которые за последнее время превратились в какую-то совершенно отдельную силовую структуру, которая определяет, кто находится в зале суда, и кто и как себя там может вести", - отметила Шульман в авторской радиопрограмме.

Политолог обнаружила в суде "издевательство над приличиями и здравым смыслом" и считает. что судьями должны работать "принципиально другие люди".

По ее мнению, нужно поддерживать общественный интерес к политическим делам, поскольку это имеет больший, чем принято считать, эффект. По ее наблюдениям, при повышенном внимании к себе судьи нервничают, чувствуют себя неуютно и стремятся скорее избавиться от дела как от "горячей картошки", покончив с ним без шума.

"Московским делом" называют преследование несанкционированных акций протеста на столичных улицах в июле и августе прошлого года.

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