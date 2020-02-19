Плугин рассказал депутатам ЗакСа про неонацистскую группировку "Невоград"

За 2019 год в Петербурге задержали восемь радикальных националистов из группировки «Невоград», сообщил 19 февраля депутатам городского Заксобрания начальник регионального управления МВД Роман Плугин.

Он добавил, что трое из восьми попали в полицию по подозрению в избиении ЛГБТ-активистки в центре города.

Плугин отметил активизацию радикальных националистов. Однако в целом, по его словам, количество экстремистских преступлений в Петербурге за год снизилось на 41%.

Напомним, начальник регионального МВД выступил в ЗакСе в рамках ежегодного доклада о проделанной работе.

В 2018 году горсуд Петербурга приговорил участников группировки «Невоград-2» к реальным срокам заключения в колонии. Лидер группировки Андрей Колесников получил тогда 16 лет колонии. Фигурантов признали виновными в совершении особо тяжких преступлений в 2012-2013 годах, в том числе – экстремизме, убийстве по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти, грабежах, разбое и так далее.

Сергей Еремеев