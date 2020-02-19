18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:53

Депутаты ЗакСа просят Генпрокуратуру оспорить приговоры фигурантам дела "Сети"*

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа просят Генпрокуратуру оспорить приговоры фигурантам дела "Сети"*

Семь депутатов Заксобрания подписали обращение к Генпрокурору с требованием опротестовать приговоры фигурантам дела «Сети», сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

Депутаты обратили внимание на то, что обвинительное заключение по делу гласит, что фактически фигуранты «в неустановленном месте в неустановленное время при неустановленных следствием обстоятельствах, совместо с неустановленными лицами» что-то «планировали спланировать». При этом заявления подсудимых о пытках к возбуждению соответствующих уголовых дел в отношении правоохранителей не привели.

Среди подписавшихся под обращением – депутаты от «Яблока», Партии Роста и «Справедливой России»: Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Максим Резник, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров. По словам Вишневского, представитель КПРФ и беспартийный депутат Михаил Амосов не стали подписывать обращение, поскольку их не устроил текст – хотя они выступают против приговора.

Ранее кандидаты на должность мировых судей в ответ на вопрос Резника и Вишневского заявили, что они не слышали о деле «Сети» и считают, что политрепрессий в России нет.

10 февраля фигурантов дела «Сети» в Пензе приговорили в общей сложности к 86 годам колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе. В  основу приговора легли признательные показания фигурантов: сами подсудимые заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе электрическим током. Правозащитники фиксировали следы пыток на их телах. Однако суд счел, что подсудимые ввели в заблуждение общественность своим «благодетельным» поведением.

Многие профессиональные сообщества и граждане выступили за отмену этого переговора: мультипликаторыкниготорговцы, петербургские муниципалы. Накануне Союз журналистов Петербурга и Ленобласти потребовал от Генпрокуратуры опротестовать приговор.

*«Сеть» признана террористической организации и запрещена в РФ

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:57 Амосов вслед за коллегами-депутатами призвал Генпрокуратуру отменить приговоры по делу "Сети"*

11:05 Новые мировые судьи Петербурга не слышали о деле "Сети"* и политрепрессиях в России

18 февраля, 19:08 Союз журналистов Петербурга требует от Генпрокуратуры опротестовать приговор по делу "Сети"*

18 февраля, 18:25 В Туле прокуратура по просьбе центра "Э" проверит поддержавший бойкот по делу "Сети" книжный

18 февраля, 17:45 Все осужденные фигуранты дела "Сети" в Пензе обжаловали приговор

18 февраля, 14:59 Песков: Проверка сообщений о пытках фигурантов дела "Сети"* - не функция Кремля

18 февраля, 14:56 Члены СПЧ выступят с поддержкой участников дела "Сети" в обход позиции Фадеева

18 февраля, 13:42 Глава СПЧ допустил реакцию на дело "Сети" после изучения судебных материалов

18 февраля, 12:40 В Туле полиция посетила владелицу книжного, поддержавшую фигурантов дела "Сети"

18 февраля, 11:17 Мультипликаторы выступили с письмом в поддержку фигурантов дела "Сети"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:59 Думские эсеры вносят зоозащитный закон

17:37 Муниципал: Владимир Королев подал в суд на МО "Смольнинское"

17:35 Специалисты нашли источник загрязнения Невы на юге города

17:11 Угрожавшего журналисту в Астрахани единоросса исключили из практики

17:01 Муниципал: Суд снова отложил заседание по оспариванию избрания Швеца главой МО №72

16:51 Проходящий по делу Голунова экс-полицейский дал показания на начальника

16:41 Карьер "Воронцовский" исключили из списка территорий для размещения ТБО

16:30 Двух петербургских полицейских задержали за взятку в размере 1,5 млн рублей

15:59 КГИОП пожаловался в суд из-за перестройки дома-памятника на Выборгской стороне

15:42 Единоросс из Госдумы утверждает, что в России нет нищих пенсионеров

15:06 В Петербурге - новые эвакуации судов

14:59 Прохожая в Петербурге спросила Путина о пенсии в 10 тысяч рублей

14:54 СМИ: Россия напечатает для Венесуэлы деньги

14:41 Вишневский разозлил Макарова заявлением о жульничестве

14:38 Депутат Госдумы попросил обеспечивать трансляцией заседаний "места для размышлений"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru