Шторм уничтожил благоустройство пляжа в Лисьем Носу

Получившее скандальную известность благоустройство пляжа в Лисьем Носу за 55 млн рублей пострадало от последствий непогоды: очевидцы из паблика "Зеленая коалиция" утверждают, что оно почти полностью разрушено в результате шторма, давшего о себе знать на нынешней неделе.

На пляже замечены рабочие, убирающие доски во избежание воровства.

Ранее новый облик пляжа критиковали, в частности, за полупрозрачные кабинки для переодевания. К местным критикам присоединился топ-блогер Илья Варламов, подчеркнувший, что подрядчики совершенно не подумали о маломобильных гражданах.

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