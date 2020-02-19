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12:44

Оппозиционным депутатам не дали задать вопросы главному полицейскому Петербурга

фото ЗакС политика Оппозиционным депутатам не дали задать вопросы главному полицейскому Петербурга

По крайней мере 12 записавшихся депутатов не смогли задать вопросы начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину после его выступления в Заксобрании 19 февраля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Плугин начал выступать в 11:00. После его доклада задать вопросы успели только несколько единороссов. В полдень спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поблагодарил докладчика и объявил перерыв.

Это случилось, когда очередь задавать вопросы дошла до оппозиционного депутата Максима Резник. Резник сообщил ЗАКС.Ру, что планировал спросить у Плугина про инциденты, случавшиеся в предвыборный период, в частности, нападения на начальника петербургского предвыборного штаба Алексея Навального Александра Шуршева.

Также задать вопросы не успели Надежда Тихонова и Алексей Ковалев из «Справедливой России», лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева, коммунистки Ирина Иванова и Ольга Ходунова, представитель «Яблока» Борис Вишневский. В списке записавшихся были также депутаты от ЛДПР Виктор Сысоев и Павел Иткин и несколько единороссов.

Успели обратиться к Плугину только представители «Единой России». Некоторые задавали по два вопроса. В частности, они интересовались проблемой неоплаты платных парковок и создания фейковых аккаунтов в каршеринге.

После того, как был объявлен перерыв, несколько депутатов выразили недовольство происходящим. В частности, беспартийный Михаил Амосов несколько раз крикнул с места «Позор».

«Яблочник» Вишневский успел несколько минут пообщаться с Плугиным, когда тот покидал зал заседаний. Парламентарий рассказал ЗАКС.Ру, что поднял проблему задержаний участников одиночных пикетов и удержаний задержанных в полицейских автозаках, которые часто растягиваются на часы. По словам депутата, полицейский начальник пообещал разобраться с каждым отдельным случаем и попросил «яблочника» прислать ему информацию по всем задержанным. Вишневский напомнил ЗАКС.Ру, что отправлял подобные данные и предыдущему главе регионального управления МВД, но ситуация не улучшилась.

Сергей Еремеев


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