Оппозиционным депутатам не дали задать вопросы главному полицейскому Петербурга

По крайней мере 12 записавшихся депутатов не смогли задать вопросы начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину после его выступления в Заксобрании 19 февраля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Плугин начал выступать в 11:00. После его доклада задать вопросы успели только несколько единороссов. В полдень спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поблагодарил докладчика и объявил перерыв.

Это случилось, когда очередь задавать вопросы дошла до оппозиционного депутата Максима Резник. Резник сообщил ЗАКС.Ру, что планировал спросить у Плугина про инциденты, случавшиеся в предвыборный период, в частности, нападения на начальника петербургского предвыборного штаба Алексея Навального Александра Шуршева.

Также задать вопросы не успели Надежда Тихонова и Алексей Ковалев из «Справедливой России», лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева, коммунистки Ирина Иванова и Ольга Ходунова, представитель «Яблока» Борис Вишневский. В списке записавшихся были также депутаты от ЛДПР Виктор Сысоев и Павел Иткин и несколько единороссов.

Успели обратиться к Плугину только представители «Единой России». Некоторые задавали по два вопроса. В частности, они интересовались проблемой неоплаты платных парковок и создания фейковых аккаунтов в каршеринге.

После того, как был объявлен перерыв, несколько депутатов выразили недовольство происходящим. В частности, беспартийный Михаил Амосов несколько раз крикнул с места «Позор».

«Яблочник» Вишневский успел несколько минут пообщаться с Плугиным, когда тот покидал зал заседаний. Парламентарий рассказал ЗАКС.Ру, что поднял проблему задержаний участников одиночных пикетов и удержаний задержанных в полицейских автозаках, которые часто растягиваются на часы. По словам депутата, полицейский начальник пообещал разобраться с каждым отдельным случаем и попросил «яблочника» прислать ему информацию по всем задержанным. Вишневский напомнил ЗАКС.Ру, что отправлял подобные данные и предыдущему главе регионального управления МВД, но ситуация не улучшилась.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.