Песков: Минюст анализирует решение суда в Гааге по делу ЮКОСа

Министерство юстиции и другие российские ведомства изучают обстоятельства дела о выплатах бывшим акционерам ЮКОСа по решению апелляционного суда Гааги, а также тактику защиты и оспаривания этого решения, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Пока в стадии анализа», - сообщил Песков о реакции на решение суда.

Накануне апелляционный суд Гааги обязал власти России выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 млрд долларов. Эту сумму в 2014 году присудил Третейский суд в Гааге. Акционеры заявили, что Россия намеренно обанкротила компанию и ее бенефициаров, преследуя цель захватить активы предпринимателей.

В 2016 году окружной суд Гааги отменял решение о выплатах.