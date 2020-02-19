18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:50

Песков: Минюст анализирует решение суда в Гааге по делу ЮКОСа

фото ЗакС политика Песков: Минюст анализирует решение суда в Гааге по делу ЮКОСа

Министерство юстиции и другие российские ведомства изучают обстоятельства дела о выплатах бывшим акционерам ЮКОСа по решению апелляционного суда Гааги, а также тактику защиты и оспаривания этого решения, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Пока в стадии анализа», - сообщил Песков о реакции на решение суда.

Накануне апелляционный суд Гааги обязал власти России выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 млрд долларов. Эту сумму в 2014 году присудил Третейский суд в Гааге. Акционеры заявили, что Россия намеренно обанкротила компанию и ее бенефициаров, преследуя цель захватить активы предпринимателей.

В 2016 году окружной суд Гааги отменял решение о выплатах.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:59 Думские эсеры вносят зоозащитный закон

17:37 Муниципал: Владимир Королев подал в суд на МО "Смольнинское"

17:35 Специалисты нашли источник загрязнения Невы на юге города

17:11 Угрожавшего журналисту в Астрахани единоросса исключили из практики

17:01 Муниципал: Суд снова отложил заседание по оспариванию избрания Швеца главой МО №72

16:51 Проходящий по делу Голунова экс-полицейский дал показания на начальника

16:41 Карьер "Воронцовский" исключили из списка территорий для размещения ТБО

16:30 Двух петербургских полицейских задержали за взятку в размере 1,5 млн рублей

15:59 КГИОП пожаловался в суд из-за перестройки дома-памятника на Выборгской стороне

15:42 Единоросс из Госдумы утверждает, что в России нет нищих пенсионеров

15:06 В Петербурге - новые эвакуации судов

14:59 Прохожая в Петербурге спросила Путина о пенсии в 10 тысяч рублей

14:54 СМИ: Россия напечатает для Венесуэлы деньги

14:41 Вишневский разозлил Макарова заявлением о жульничестве

14:38 Депутат Госдумы попросил обеспечивать трансляцией заседаний "места для размышлений"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru