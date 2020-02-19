Великобритания призвала Кремль прекратить посылать на Донбасс "гуманитарные конвои" Постоянный британский представитель при ООН Карен Пирс обратилась к российским властям с просьбой не поставлять собственную гуманитарную помощь в юго-восточные регионы Украины, занятые сепаратистами, передает "Интерфакс". Вместо этого предлагается использовать "безопасную доставку международной помощи, основанной на согласованном международном механизме, как предусмотрено Минскими соглашениями". К российским отправкам конвоя Пирс применила эпитет "неожиданные". Конфликт на юго-востоке Украины между пороссийски настроенными сепаратистами и ВСУ продолжается с весны 2014 года. Недоброжелатели стороны "ополчения" время от времени подозревают Россию в том, что при помощи грузовиков якобы с гуманитарной помощью на Донбасс провозится оружие для дестабилизации обстановки, однако убедительных доказательств этого пока никто не представил. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен