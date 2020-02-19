Макаров высказался за Собчака и против развала СССР

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров заявил, что испытывает уважительное отношение к первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку. Председатель Заксобрания в ходе состоявшегося 19 февраля брифинга назвал экс-градоначальника ярким политиком, многое сделавшим для Петербурга, несмотря на тяжелое время, в которое работал.

- Человек дал нынешнее название нашему городу. И останется в истории нашего города как первый мэр, - отметил спикер.

Вместе с тем, Макаров в очередной раз назвал величайшей трагедией XX века развал СССР. По его мнению, ответственность за это несет бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев. Макаров упрекнул его в слабости и безволии.

Сергей Еремеев

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