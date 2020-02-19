Петербургский ЗакС решил снять с учета законопроект КПРФ о снижении мунфильтра

Законодательное собрание Петербурга на заседании 19 февраля в первом чтении сняло с регистрационного учета 57 проектов законов, в том числе инициативу фракции КПРФ о снижении муниципального фильтра с 10% до 5%.

Соответствующий проект постановления внес парламентский комитет по законодательству. Его председатель, единоросс Денис Четырбок заявил, что проект разработан в целях оптимизации. В список, по его словам, включили инициативы, которые год были без движения. Четырбок напомнил, что авторы перечисленных законопроектов могут внести свои поправки в предложенный проект постановления.

Напомним, проект закона о муниципальном фильтре фракция КПРФ внесла в октябре 2018 года. Юридическое управление ЗакСа заключила, что представленный документ не противоречит действующему законодательству. Однако инициатива так и не была рассмотрена на профильных комитетах и пленарном заседании ЗакСа.

Отметим, что Четырбок не так давно вспоминал про законопроект КПРФ и аналогичную инициативу бывшего руководителя парламентской фракции ЛДПР Олега Капитанова. Комментируя решение комиссии Заксобрания по устройству государственной власти не поддерживать законопроект муниципалов МО «Смольнинское» о снижении мунфильтра до 6%, он заявил, что подобные документы уже есть на рассмотрении ЗакСа и посоветовал депутатам органов местного самоуправления решать локальные вопросы.

Сергей Еремеев

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