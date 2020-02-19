Получивший условный срок фигурант "московского дела" Баршай не настроен обжаловать приговор

Московский студент Андрей Баршай, накануне получивший от суда трехлетний условный срок за насилие по отношению к представителю власти на митинге прошлым летом, расценивает судебное решение как удачу для себя и поэтому не собирается подавать апелляцию.

"Мы с Григорием Сергеевичем и Светланой Николаевной (адвокатами - прим. ЗАКС.Ру) перекинулись парой слов буквально после самого освобождения. Я думаю, скорей всего, нет. Мы еще этот вопрос плотно не обсуждали. Но когда у нас условное наказание — это победа, то, я думаю, смысла особого нет", - рассказал он в студии "Эха Москвы".

Активист повторил мысли, изложенные им в ходе следствия и в ходе судебных процессов: его показания - правда, и побудило его толкнуть правоохранителя невозможность смотреть на применяемое насилие по отношению к другим демонстрантам.

Несмотря на длительное пребывание в СИЗО, в вузе Баршаю удалось сохраниться: в настоящий момент он находится в академическом отпуске.

На летних московских митингах его участники выступали за честные выборы и допуск к выборам в столичный парламент независимых кандидатов. Добиться выполнения своих требований им не удалось. Одиннадцать человек получило реальные сроки лишения свободы.