Новый знак почетным меценатам Петербурга напомнил Амосову эмблему НАТО

Эскиз памятного знака почетным меценатам Петербурга похож на логотип НАТО, заявил депутат Михаил Амосов во время обсуждения поддержки меценатской деятельности в Заксобрании 19 февраля. Он обратил внимание, что это тоже четырехлучевая звезда.

Председатель парламентского комитета по законодательству, член «Единой России» Денис Четырбок удивился такому сравнению. По его словам, ни у кого из членов рабочей группы, ответственной за утверждение этого эскиза, таких ассоциаций не возникло.

Четырбок предложил Амосову предложить собственные варианты памятного знака.

Сергей Еремеев

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