Депутат Госдумы попросил обеспечивать трансляцией заседаний "места для размышлений"

Ставший в феврале депутатом Государственной думы Игорь Моляков выступил с оригинальной стной инициативой, намекнув на насущную потребность депутатов следить за трансляцией заседаний в уборных, передает "Интерфакс". Он использовал эвфемизм "места для размышлений".

"Вот когда обсуждаются важные вопросы, выводится ли трансляция туда? Когда депутат видит, что важный вопрос, он, например, может быстро вернуться в зал, а если он не слышит, значит надо обеспечить трансляцию туда", - заявил он в своей реплике.

Должного понимания данное высказывание у спикера Вячеслава Володина не нашло: он даже предложил снять вопрос, встретив, в свою очередь, несогласие Молякова. Консенсус был достигнут на том, что комитету по регламенту поручили составить "перечень этих мест, где депутат размышляет".