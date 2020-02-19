18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:54

СМИ: Россия напечатает для Венесуэлы деньги

фото ЗакС политика СМИ: Россия напечатает для Венесуэлы деньги

Госзнак заключил контракт с Центральным банком Венесуэлы на печать национальной валюты латиноамериканской страны – боливаров, пишет Bloomberg.

Агентство сослалось на копию контракта, датированным ноябрем 2019 года. Согласно ему, Россия должна будет напечатать 300 млн боливаров (около 143 млн долларов) номиналом до 10 тысяч до 50 тысяч боливаров. Стоимость заказа составляет 7,4 млн долларов.

Госзнак РФ комментировать информацию отказался. В Центробанке Венесуэлы на запрос журналистов не ответили.

Правительство Венесуэлы столкнулось со сложностями с оплатой счетов производителям банкнот. Ранее британская компания De La Rue потеряла 23 млн долларов из-за долгов Венесуэлы. В стране в последние годы наблюдается гиперинфляция, из-за этого власти вынуждены печатать новые банкноты, из-за постоянного падения боливара внутри страны граждане предпочитают неофициально использовать доллары США.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:37 Муниципал: Владимир Королев подал в суд на МО "Смольнинское"

17:35 Специалисты нашли источник загрязнения Невы на юге города

17:11 Угрожавшего журналисту в Астрахани единоросса исключили из практики

17:01 Муниципал: Суд снова отложил заседание по оспариванию избрания Швеца главой МО №72

16:51 Проходящий по делу Голунова экс-полицейский дал показания на начальника

16:41 Карьер "Воронцовский" исключили из списка территорий для размещения ТБО

16:30 Двух петербургских полицейских задержали за взятку в размере 1,5 млн рублей

15:59 КГИОП пожаловался в суд из-за перестройки дома-памятника на Выборгской стороне

15:42 Единоросс из Госдумы утверждает, что в России нет нищих пенсионеров

15:06 В Петербурге - новые эвакуации судов

14:59 Прохожая в Петербурге спросила Путина о пенсии в 10 тысяч рублей

14:54 СМИ: Россия напечатает для Венесуэлы деньги

14:41 Вишневский разозлил Макарова заявлением о жульничестве

14:38 Депутат Госдумы попросил обеспечивать трансляцией заседаний "места для размышлений"

14:32 Путин возложил цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru