В Петербурге - новые эвакуации судов

В среду 19 февраля петербургские суды постигла ставшая уже привычной процедура эвакуации: на электронные адреса в очередной раз пришли письма с сообщениями о заложенных бомбах. Эвакуировать пришлось Петродворцовый, Приморский, Смольнинский, Василеостровский и Октябрьский районные суды.

Письма с угрозами минирования носят ежедневный характер и продолжаются с ноября прошлого года. Перерыв случился только на второй неделе февраля. Помимо судов, "минируемых" чаще всего, авторы писем предупреждали также о взрывчатке в школах, музеях и больницах. Ни одна из угроз себя не оправдала. В рассылке в том или ином виде часто упоминается бизнесмен Константин Малофеев.

UPD 15:10 Петродворцовый районный суд вернулся к работе